ARD-"Wahlarena": Scholz und Merz einig in einem Punkt

In der Außenpolitik betonte der Kanzler die Rolle eines geeinten Europas im Zollstreit mit den USA . "Gerader Rücken hilft da auch in dieser Sache", sagte Scholz. Wenn sich die europäischen Staaten miteinander verständigten, "ist es für die USA gut und für uns auch", fuhr Scholz fort. "Wenn jemand vorschlägt, mit Zöllen auf Europa einzuwirken, können wir zurückwirken, damit wir am Ende nicht so einen Zollstreit haben."