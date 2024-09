Wahlfälschung in Sachsen: "Da gerät etwas aus den Fugen"

Briefwahlstimmen in Dresden könnten laut einem Medienbericht manipuliert und den Freien Sachsen zugeordnet worden sein. Cornelia Schiemenz berichtet.

Wie ist der aktuelle Stand?

Insgesamt wurden 126 Briefwahl-Stimmzettel zu Gunsten der rechtsextremen Partei Freie Sachsen manipuliert. 85 davon aus zwei Wahlbezirken in Dresden-Langebrück, 14 in zwei Wahlbezirken in Radeberg, nordöstlich von Dresden.