Ein Wahlkampfhelfer der AfD ist bei einem Angriff mit einer Steinschleuder in Marl im nördlichen Ruhrgebiet leicht verletzt worden. Der 69-Jährige wurde am späten Vormittag an einem Infostand von einer Metallkugel am Bein verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten nahmen einen 24-jährigen Verdächtigen in Gewahrsam. Gegen den Mann werde wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt, sagte ein Polizeisprecher.