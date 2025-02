Bundestagswahl: Höchste Zeit, dass der Wahlkampf vorbei ist

Um 18:01 Uhr ist er vorbei - ein sehr kurzer, sehr harter Wahlkampf . Viele im politischen Berlin finden: es hat gereicht. Geprägt von Terrorattacken und konfrontativen Auseinandersetzungen ist es, gerade angesichts der außenpolitischen Herausforderungen, nun höchste Zeit, Mehrheiten zu bilden für das, was Deutschland bevorsteht.

Massive Investitionen und harte Einschnitte stehen bevor

Massive Investitionen in die Sicherheit stehen an, und nicht nur in die Sicherheit. Die kommende Regierung wird Schulden machen und harte Einschnitte vornehmen müssen.