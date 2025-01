Trotz der kurzen Vorbereitungszeit wegen der vorgezogenen Neuwahl wird der Wahl-O-Mat ein paar Wochen vor der Bundestagswahl am 23. Februar online gehen. Am 6. Februar will die Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) das Tool online stellen. Über diesen Artikel können Sie dann darauf zugreifen. Das ZDF ist Medienpartner für den Wahl-O-Mat.