Bundestagswahl: FDP stellt Wahlprogramm vor

Die FDP will Einwanderung in den Arbeitsmarkt, nicht in die sozialen Sicherungssysteme, eine "geordnete Migration nach klaren Regeln". Wer die Voraussetzungen für einen Aufenthalt in Deutschland nicht erfülle, solle nicht dauerhaft nach Deutschland einreisen können. "Wer ohne Bleiberecht hier ist, der muss unverzüglich in seine Heimat zurückkehren", heißt es im Programm.