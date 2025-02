Bundestag: 23 Kandidaten trotz Wahlsieg nicht im Parlament

Er hat gewonnen und doch verloren: Obwohl Alexander Föhr von der CDU in Heidelberg die meisten Erststimmen bekommen hat, wird er nicht wieder in den Bundestag einziehen.

Wahlrechtsreform führt zu Härten in manchen Wahlkreisen

Gewinnt sie in einem Bundesland mehr Mandate als ihr gemäß Zweitstimmen zustehen, ziehen die Wahlkreisgewinner mit den geringsten Erststimmenergebnissen nicht in den Bundestag ein.

Alexander Föhr gewann in Heidelberg mit 29,2 Prozent der Erststimmen - deutlich weniger als andere CDU-Kandidatinnen und Kandidaten im Ländle. Seine stärkste Konkurrentin in Heidelberg war die Grünen-Vorsitzende Franziska Brantner.

Baden-Württemberg am stärksten betroffen

So wie Föhr geht es bei dieser Bundestagswahl 23 Kandidatinnen und Kandidaten. Die meisten von ihnen traten für die Union an und kommen aus Baden-Württemberg

Es fällt eine direkte Anbindung an das Parlament in Berlin weg.

23 Wahlkreise in ganz Deutschland bleiben leer

In drei Wahlkreisen in Baden-Württemberg ist das nicht möglich: In Stuttgart II bei Maximilian Mörseburg, in Lörrach-Müllheim und Tübingen. Hier hatten die Parteien keine andere anderen Kandidaten auf erfolgreiche Listenplätze gesetzt.