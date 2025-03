Wangerooge sucht neuen Inselbürgermeister - per Anzeige

Mit einer Stellenanzeige suchen drei Parteien auf der ostfriesischen Insel Wangerooge nach Kandidaten für das Amt des Inselbürgermeisters. "Bei uns können Sie an verantwortlicher Stelle Zukunft gestalten", heißt es in der Anzeige, die heute unter anderem in einer Lokalzeitung an der Küste erscheint und in den kommenden Tagen noch in anderen Blättern abgedruckt werden soll. Hinter der Aktion stehen die Parteien CDU SPD und Grüne aus dem Wangerooger Inselrat.