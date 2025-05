Trenddroge unter Jugendlichen : Warken will Lachgas für Minderjährige verbieten

17.05.2025 | 09:11 |

Bundesgesundheitsministerin Nina Warken will so schnell wie möglich die Abgabe von Lachgas an Minderjährige verbieten. Außerdem plane sie ein Verbot von K.O.-Tropfen.