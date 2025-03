NRW liegt lahm: Wie weit geht der Verdi-Streik noch?

In vielen Städten in NRW steht der öffentliche Nahverkehr heute still, Kitas bleiben geschlossen. Viele Eltern müssen sich deshalb etwas einfallen lassen.

Vor zwei Tagen wollte niemand Fluggast sein. Und heute will niemand Pendler sein, erst recht nicht in Nordrhein-Westfalen . Denn der öffentliche Nahverkehr steht still. Nicht nur das: Mülltonnen quellen über, Kitas haben höchstens Notbetrieb, Verwaltungen sind geschlossen. Kurzum, fast alle städtischen Bereiche des öffentlichen Lebens scheinen lahmgelegt.

Es lohnt sich auf jeden Fall, mit den Menschen darüber zu sprechen, was angemessen ist und was der richtige Lohn für die richtige Arbeit ist.

640.000 Beschäftigte hat Verdi insgesamt in NRW zum Streik aufgerufen, Zehntausende sind heute auf der Straße. Das Ziel der Gewerkschaften: Den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen, bevor es am Freitag in die nächste Verhandlungsrunde geht. Geht das Kalkül auf?

Verdi: "Möchten auch Sondervermögen"

Optimistisch vor nächster Verhandlungsrunde

"Ja, bis jetzt hat die Arbeitgeberseite kein Angebot auf den Tisch gelegt, weil die Forderung so weit weg von dem ist, was realistischerweise umsetzbar ist, dass es keinen Sinn gemacht hätte", erklärt Herbert.

warum fahre ich zu Verhandlungen, wenn ich nichts mitbringe? Das war in der Vergangenheit so nicht.

In zwei Tarifrunden mit den Flughafen-Beschäftigten hat es bisher kein Angebot gegeben, so ZDF-Reporter Thomas Münten. Sollte es dabei bleiben, werden die Streiks weitergehen.

Die Arbeitgeberseite sei guter Dinge: "Die Tarifrunde ist schon mal verlängert worden, über das Wochenende hinaus. Es ist also diesmal genügend Zeit, sich mit all diesen Dingen so auseinanderzusetzen", so Herbert. Das Ziel sei, "dass man hoffentlich auf einen Nenner kommt, um einerseits die Arbeit der Beschäftigten im öffentlichen Dienst wertzuschätzen und andererseits zu Ergebnissen zu kommen, die auch finanziert werden können."