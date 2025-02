Weibliche Genitalverstümmelung (Female Genital Mutilation, kurz FGM) wird in rund 30 Ländern in Afrika, im Nahen Osten und in Asien praktiziert. Mehr als 230 Millionen Frauen und Mädchen weltweit sind an ihren Genitalien verstümmelt. Jedes Jahr kommen nach UN-Schätzungen mehr als vier Millionen Mädchen hinzu. Dabei werden ihnen die äußeren Genitalien teilweise oder ganz entfernt. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sterben noch immer viele Mädchen und Frauen während der Verstümmelung oder an deren Folgen.



Oft wird die Beschneidung mit stumpfen, ungereinigten Messern oder anderen Werkzeugen vorgenommen. Dabei kann es zu Schocks, starken Blutungen und Infektionen kommen. Die Beschnittenen leiden teils lebenslang an den psychischen Folgen und chronischen Schmerzen. Natürliche Geburten sind oft unmöglich oder lebensbedrohlich für Mutter und Kind.



Quelle: epd