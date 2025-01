Alice Weidel in Hamburg: Tausende bei Protest gegen AfD

Bürgermeister Tschentscher: Weidel nicht willkommen

Weidel selbst erklärte in einem Video auf dem Kurznachrichtendienst X , sie freue sich auf den Auftritt in Hamburg. "Ich habe mir extra für die Antifa diesen Herzchenpulli angezogen", sagte sie mit Blick auf einen schwarzen Pullover mit roten Herzen, den sie im Auto trug. "Make love, not war", fügte sie mit einem Grinsen hinzu.

Tschentscher erinnerte an die in der Verfassung der Hansestadt festgeschriebene Vielfalt und Weltoffenheit. "Unsere Demokratie ist stark und wehrhaft", schrieb er in seinem Post. Thering postete: "Ich schließe mich an, Alice Weidel ist in Hamburg nicht willkommen!"