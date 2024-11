Die AfD wolle Anträge zu umfassenden Grenzkontrolle n, dem Kippen des Lieferkettengesetzes und der Reaktivierung von Kernkraftwerken in dieser Woche ins Parlament einbringen, sagte Weidel. "Wir sind in einer elementaren Energiekrise, das haben wir in den letzten Wochen gesehen." In der vergangenen Woche habe es eine sogenannte Dunkelflaute gegeben - Erneuerbare Energien hätten nicht funktioniert. "Dementsprechend müssen wir zurück zur Kernkraft."