AfD-Parteichefin: Weidel drückt Le Pens RN die Daumen

AfD-Parteichefin zu Frankreich : Weidel drückt Le Pens RN die Daumen

01.07.2024 | 00:12 |

Trotz des Ausschlusses der AfD aus der ID-Fraktion im EU-Parlament drücke Weidel "dem Rassemblement in Frankreich die Daumen", so die Parteivorsitzende über die Wahl in Frankreich.