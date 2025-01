Offener Brief an Merz: Weidel macht Angebot zu Asylpolitik

AfD-Chefin Alice Weidel hat nach dem tödlichen Messerangriff von Aschaffenburg ihre Aufforderung an die Union erneuert, mit ihrer Partei in der Migrationspolitik zusammenzuarbeiten. In einem offenen Brief an den CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz, den sie auf X veröffentlichte, ruft Weidel die Union dazu auf, gemeinsam "die erforderlichen Beschlüsse" für die "Einleitung einer überfälligen Migrationswende" zu fassen.