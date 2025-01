Posse um AfD-Fan: Fiel Weidel auf einen Hochstapler herein?

Ein Beispiel: YoungHoon gründete einen Thinktank namens United Sigma Intelligence Association, stellt sich auf der Webseite als "Gründer und Präsident" vor. Als "Berater" wird Klaus Mainzer angegeben. Mainzer ist Professor für Philosophie und Wissenschaftstheorie an der Technischen Universität München. Doch er hat mit YoungHoom nichts zu tun: "Alles Fake. An so etwas beteilige ich mich nicht", schreibt er in einer Mail.