Weidel tappt in KI-Falle von AfD-Parteifreund

Als der Schwindel aufflog, verschickte sie über X eine Erklärung, in der sie zugab: "Da sind wir bei der Recherche einem Fake aufgesessen, was uns sehr leid tut." Der Tenor bleibe jedoch richtig, so Weidel: Faeser brüste sich damit, schon immer vor solchen Tätern gewarnt zu haben, lasse sie aber "trotzdem unbehelligt gewähren". Daher sei sie "in diesem Amt fehl am Platz."