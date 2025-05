AfD-Chefin Weidel für drastische Schritte bei Rente und Beamten

Beim Rentenanspruch werden jedoch auch Versicherungszeiten berücksichtigt, die in anderen EU-Ländern, Island, Liechtenstein, Norwegen oder der Schweiz erworben wurden. Außerdem gibt es unterschiedliche Sozialversicherungsabkommen mit mehreren Ländern. In der Vergangenheit gab es so viele Falschbehauptungen zu Ausländern, die Rente in Deutschland beziehen dürfen, dass sogar die Deutsche Rentenversicherung einen eigenen Faktencheck dazu veröffentlichte.