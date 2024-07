Sommerinterview: Wie Weidel Kriminalität übertreibt

Beispiel Australien: Das Land verfolgt seit Jahren eine äußerst restriktive Flüchtlingspolitik und fängt Menschen, die ohne Visum per Boot das Land erreichen wollen, noch auf dem Meer ab, schickt sie zurück oder inhaftiert sie in Lagern. Diese befinden sie meist in Drittstaaten, mit denen das Land entsprechende Abkommen erzielt hat. Auch anerkannte Flüchtlinge kommen nach diesem System kaum in Australien an, sondern werden in weitere Länder umgesiedelt. Das kostet Australien Milliarden.