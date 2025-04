Menschen mit Behinderungen: "Respektiert werden, wie jeder"

Dennis Mellentin will ernst genommen werden, wie jeder andere Mensch auch. Dafür kämpft er. Dafür möchte er ein Zeichen setzen.

Mellentin ist Radsportler und Athletensprecher bei den Special Olympics Deutschland. Am Weltgipfel für Menschen mit Behinderungen in Berlin hat er als Volunteer teilgenommen, als freiwilliger Helfer. Für ihn wichtig: der Austausch mit der Community aus der ganzen Welt. Und er will ein Bewusstsein schaffen: