Steinmeier ruft zu Spenden für die Welthungerhilfe auf

Hunderte Millionen Menschen litten weltweit an "stillem Hunger". "Obwohl sie keinen leeren Magen haben, mangelt es ihnen an lebenswichtigen Nährstoffen, weil ihre Mahlzeiten fast nur aus Mais, Maniok oder Reis bestehen." Diese Menschen seien meist "zu schwach und zu krank, um sich selbst einen Weg aus der Armut zu bahnen". Besonders oft seien Frauen betroffen, betonte Steinmeier in einer vorab verbreiteten Fernsehansprache, die in ARD und ZDF ausgestrahlt wird.