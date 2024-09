Weltkindertag 2024: Experten zu Kinderrechten in Deutschland

"Kinder an die Macht": Was Herbert Grönemeyer bereits 1986 in seinem gleichnamigen Song forderte, hat auch 38 Jahre später immer noch Bestand. Für diejenigen, die sich für Kinder und ihre Rechte einsetzen, ist das ein gesellschaftliches und politisches Versäumnis zugleich. UNICEF Deutschland und das Deutsche Kinderhilfswerk (DKHW) fordern die Politik anlässlich des diesjährigen Weltkindertags am 20. September dazu auf, ihre Prioritäten verstärkt auf Kinder und Jugendliche auszurichten.