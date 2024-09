Ex-AfD-Vorsitzender Jörg Meuthen tritt der Werteunion bei

Die Werteunion um Ex-Verfassungsschutz-Chef Maaßen hatte sich erst im Februar als Partei gegründet. Bei den Landtagswahlen in Brandenburg erlangte die Werteunion am Sonntag nur knapp 0,3 Prozent der Stimmen. Maaßen sagte, das sei absehbar gewesen. Das Ziel sei, 2025 "mit deutlich mehr als 5 Prozent" in den Bundestag einzuziehen.