Nach US-Rückzug: Zehn Millionen Euro für WHO aus Deutschland

Warken reiste zum Auftakt der WHO-Jahresversammlung an diesem Montag an, in deren Verlauf ein ausgearbeitetes Pandemieabkommen angenommen werden soll. Dies zeige, wozu die Mitgliedstaaten in der Lage seien, sagte sie: "Weltweit die Gesundheit der Menschen durch bessere Zusammenarbeit zu schützen." Nach dem Rückzug der USA hätte dies kaum jemand für möglich gehalten.