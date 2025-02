Diesmal musste alles schneller gehen. An einem Wochenende im Dezember, zwischen Ampelbruch und Weihnachten, hat die 38-köpfige Wahl-O-Mat-Redaktion alle vorläufigen Parteiprogramme gewälzt und überlegt: Was sind die Kernthemen, worin unterscheiden sich die Parteien? Daraus entstanden 80 Thesen, die an alle Parteien verschickt wurden. Diese mussten kurz und knapp begründen, wie sie zu den Thesen stehen.