"Wie geht's, Deutschland?": Politiker-Aussagen im Faktencheck

249 Milliardäre gibt es derzeit dem "Manager-Magazin" zufolge in Deutschland. Deren Vermögen ist tatsächlich zum Großteil geerbt: So stammen laut einer Oxfam-Studie , die gerade zum Weltwirtschaftsgipfel in Davos erschien, 71 Prozent des Gesamtvermögens der Milliardäre in Deutschland aus Erbschaften.