Ministerpräsident Kretschmann: Keine Alternative zur Aufrüstung

... wurde 1948 in Spaichingen geboren. Nach dem Abitur leistete er seinen Grundwehrdienst ab, studierte Biologie und Chemie und arbeitete danach als Lehrer. 1979 war er Mitgründer der Grünen in Baden-Württemberg und wurde 1980 Mitglied der ersten Grünenfraktion im dortigen Landtag.



Seit 1988 gehört der Grünen-Politiker ununterbrochen dem baden-württembergischen Landtag an. Seit 2011 ist er Ministerpräsident des Bundeslandes.