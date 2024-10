Geplante Wirtschaftsgipfel spalten die Spitzen der Ampel

In einer idealen Welt würde eine Regierung die beiden am Dienstag geplanten Wirtschaftsgipfel als sinnvolle Ergänzung verkaufen. Kanzler Olaf Scholz (SPD) will sich im Kanzleramt um die besonderen Nöte der Industrie kümmern; Finanzminister Christian Lindner (FDP) will mit dem Mittelstand sprechen. Allerdings ist die Ampel-Regierung alles andere als eine ideale Welt.