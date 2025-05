Merz-Niederlage: Wirtschaftswende vorerst verschoben

Kalt erwischt ist wohl auch und gerade für die Wirtschaft der richtige Ausdruck für die vorerst gescheiterte Kanzlerwahl von Friedrich Merz . Nach wochenlangen Verhandlungen hatte man sich in Deutschlands Unternehmen viel vom Neustart in Berlin erhofft. Auch wenn es eher eine Zwangsehe zwischen SPD und Union war und der Koalitionsvertrag auch viel Kritik erntete, so lag doch ein Hauch von Optimismus über Deutschlands Wirtschaft

Dax schmiert ab

Die Parteispitzen von CDU, CSU und SPD haben am Montag erst den Koalitionsvertrag unterzeichnet. Auf 144 Seiten steht, was die Koalition erreichen will.

Was wird aus den Strukturreformen?

Was heute in Berlin passiert ist, zeigt, wie schwierig es auch für diese Koalition wird. Die dringend benötigten Strukturreformen scheinen jetzt schon in weite Ferne zu rücken. So sieht das auch Jens Südekum, SPD-Mitglied und Professor für internationale Volkswirtschaftslehre an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf: