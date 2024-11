Analyse

Verkehrsminister verlässt FDP : Volker Wissing, der Überzeugungstäter

von Nicole Diekmann 07.11.2024 | 13:47 |

Eigentlich gehört Volker Wissing nicht zu den Lauten in der Bundesregierung. Doch nun tritt er aus der FDP aus und will Verkehrsminister bleiben. Was hat ihn dazu bewogen?