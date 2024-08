Eigenheim-Suche: Zerplatzt der Wohntraum junger Deutscher?

Mit dem neuen Gebäudetyp E will die Bundesregierung die Bau-Vorgaben so weit herunterschrauben, dass zwar alle Sicherheitsstandards eingehalten werden, der Hausbau aber trotzdem deutlich vereinfacht wird: weniger Steckdosen, dünnere Zwischendecken oder keine Keller und Balkone - so soll günstiger und mehr gebaut werden können. In Bayern laufen schon Pilotprojekte zum Gebäudetyp E, 15 weitere Bundesländer müssen noch folgen.