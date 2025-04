Wohnen: Wohnungsbautag fordert Neubau-Turbo

Die angehenden Koalitionäre von Union und SPD wollen das Baugesetzbuch in zwei Schritten novellieren. Laut dem Entwurf für den Koalitionsvertrag soll in den ersten 100 Tagen ein Gesetzentwurf zur Einführung eines sogenannten Wohnungsbau-Turbos vorgelegt werden. "Wohnen wollen wir für alle Menschen bezahlbar, verfügbar und umweltverträglich gestalten", so der Anspruch von Union und SPD für die kommende Regierungszeit.



Unter anderem ist dabei vorgesehen, die Bestimmung der Gebiete mit angespanntem Wohnungsmarkt um fünf Jahre zu verlängern."In einem zweiten Schritt werden wir eine grundlegende Reform zur Beschleunigung des Bauens vornehmen", heißt es in dem Entwurf weiter. Um "eine nachteilige Ausstrahlungswirkung" auf die Umgebung zu vermeiden, werde das Vorkaufsrecht für Kommunen in Milieuschutzgebieten und bei Schrottimmobilien entsprechend gestärkt.



Zur Wohneigentumsbildung für Familien zur Neubauförderung und zur Sanierung bestehenden Wohnraums wollen die angehenden Koalitionäre steuerliche Maßnahmen verbessern. Zudem sollen eigenkapitalersetzende Maßnahmen geschaffen und die Übernahme von staatlichen Bürgschaften für Hypotheken geprüft werden. Die Förderprogramme der staatlichen Förderbank KfW werden zu zwei zentralen Programmen zusammengeführt und vereinfacht: ein Programm für den Neubau und eines für die Modernisierung. (Quelle: Reuters)