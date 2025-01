Im Wahlprogramm von SPD und Grünen finden sich etwas entschärftere Forderungen zur Begrenzung von Mieten. Die SPD will eine Obergrenze von Mieterhöhungen. In besonders angespannten Wohnungsmärkten dürfe sie nur um sechs Prozent in drei Jahren steigen. Die Mieterhöhung muss sich an der ortsüblichen Vergleichsmiete orientieren. Außerdem wollen die Jusos WG-Zimmer für maximal 400 Euro garantieren.