SPD-Stimmverluste: Woidke will Erneuerung der Parteispitze

Die SPD ist bei der Bundestagswahl auf ein historisches Tief gestürzt. Die Jusos fordern jetzt "tiefgreifende Veränderungen". Die Parteichefs halten an ihren Ämtern fest.

Brandenburgs SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke fordert nach dem schlechten Abschneiden der SPD bei der Bundestagswahl Konsequenzen an der Spitze. Dem "Handelsblatt" sagte Woidke:

Und weiter: "Davon werden meine Länderkollegen und ich nicht ablassen." Zunächst gehe es um die möglichst schnelle Bildung einer stabilen Bundesregierung. "Parallel muss aber ein Prozess der Erneuerung beginnen, der die SPD wieder in die Lage versetzt, bei den hart arbeitenden Menschen in diesem Land wieder stärker an Gewicht zu gewinnen."