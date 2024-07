Könnte Deutschland den Wolfsgruß verbieten?

Anders als in Österreich , wo der Wolfsgruß seit 2019 auf einer Liste verbotener Symbole steht, ist die Verwendung des Zeichens in Deutschland nicht strafbar. Eine solche Strafbarkeit würde nur in Frage kommen, wenn die "Grauen Wölfe" beziehungsweise einer der hinter der Bewegung stehenden Vereine in Deutschland verboten wären.