Was steckt hinter dem "Wortbruch"-Vorwurf der Grünen?

Finanzminister Klingbeil und Kanzler Merz: Die Grünen zweifeln am Versprechen, dass die Mittel des Sondervermögens nicht an anderer Stelle im Haushalt eingespart werden

Die Grünen haben ihre Kritik an den Haushaltsplänen von Finanzminister Lars Klingbeil SPD ) noch einmal deutlich verschärft und ihm sowie Bundeskanzler Friedrich Merz CDU ) Wortbruch vorgeworfen. Damit ist im politischen Berlin der Streit um den Haushalt neu entflammt. Es geht dabei um nicht weniger als die Zukunft des größten staatlichen Investitionspakets der letzten Jahrzehnte.

Grünen-Parteichef Felix Banaszak äußerte sich in der "Süddeutschen Zeitung" empört:

Banaszak verwies darauf, dass die Grünen der Einrichtung eines kreditfinanzierten Sonderbudgets zur Modernisierung der Infrastruktur und zur Finanzierung von Klimaschutzmaßnahmen im Umfang von 500 Milliarden Euro nur unter der Bedingung zugestimmt hätten, dass die schwarz-rote Koalition das Geld auch tatsächlich zusätzlich zum regulären Bundeshaushalt in den Standort Deutschland investiert. Daran gibt es aus Sicht der zweitgrößten Oppositionspartei nun erhebliche Zweifel.

Was ist das Sondervermögen genau?

Das Sondervermögen Infrastruktur und Klimaschutz wurde im März 2025 beschlossen - nach der Bundestagswahl aber noch mit den alten Mehrheitsverhältnissen. Es umfasst 500 Milliarden Euro, die über zwölf Jahre in die Modernisierung Deutschlands fließen sollen. Der Großteil davon - rund 400 Milliarden Euro - ist für Verkehr, Digitalisierung und Energieinfrastruktur vorgesehen. Weitere 100 Milliarden sind für Klimaschutz und Transformation eingeplant.

Grundgesetzänderung nötig: Grünen stellten Bedingung

Entscheidend für die Zustimmung der Grünen war damals, dass die Mittel zusätzlich zum regulären Bundeshaushalt fließen sollten. Ziel war es, den Investitionsstau aufzulösen, ohne bestehende Etats zu kürzen. Diese Zusage war nicht nur politisches Zugeständnis, sondern auch ein wirtschaftspolitisches Signal: Der Staat investiert in die Zukunft, ohne dabei an anderer Stelle zu sparen.

