Das ZDF sendet im Vorfeld der Bundestagswahl zwei Reaction-Streams und ist damit erstmals auf Twitch live. Das Prinzip ist simpel: Moderatorin Victoria Reichelt (u.a. "ZDFheute live") schaut sich TV-Sendungen zusammen mit Streamern und Zuschauenden an: Am 14. Februar das ZDF-Wahlforum " Klartext " und am 23. Februar die ZDF-Wahlsendung, live am Wahlabend. Mit dabei sind Streamer und Content Creator Rewinside sowie Powlster, bekannt durch den Account "DoktorFroid".