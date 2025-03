Zeitenwende: Was sich in den zwei Jahren verändert hat

... ist Kenner der deutschen Sicherheitspolitik. Er hat die Zeitenwende kritisch beschrieben in seinem Buch "Zeiten ohne Wende" (C.H. Beck). Seit der richtungsweisenden Rede von Bundeskanzler Olaf Scholz Ende Februar 2022 hat Schweppe zwei Jahre lang recherchiert, was der darin gesetzte Begriff "Zeitenwende" für konkrete Folgen hatte.



Schweppe wertete geheime Papiere aus, spürte nach in Munitionsdepots der Bundeswehr und den Vorstandsetagen der Rüstungsindustrie. "Zweieinhalb Jahre später wird klar", so das Resümee im Buch: "Die Welt mag in einer neuen Zeit aufgewacht sein, die Bundeswehr ist es nicht."