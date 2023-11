Zentralrat der Juden zu AfD: "Hoffe, die Brandmauer hält"

Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, ist besorgt über den Erfolg der AfD.

Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, hat sich besorgt über die Umfragewerte für die AfD gezeigt. Die Partei stehe bundesweit bei Werten, die er sich in seinen Alpträumen nicht ausgemalt hätte und die ihm ernsthaft Sorgen bereiteten, sagte Schuster dem Portal "web.de"

Im ZDF-Politbarometer vom 15. September 2023 erreicht die AfD 21 Prozent in der Sonntagsfrage. Sie steht damit an zweiter Stelle nach CDU/CSU.

Im nächsten Jahr stehen Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen an. Dort kam die AfD zuletzt jeweils in Umfragen auf Werte von mehr als 30 Prozent.