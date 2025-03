Bewaffnete Konflikte oder Versorgungsausfälle, solche Szenarien könnten in Zukunft zunehmen. Deshalb soll Deutschland kriegstauglicher werden. Das Deutsche Rote Kreuz bietet dazu spezielle Kurse an.

"Wasser, haltbare Lebensmittel wie Kekse, Nüsse oder Müsliriegel und ein Kurbelradio - das sollte jeder Haushalt vorrätig haben", empfiehlt der Landesausbilder des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Andreas Bauch. Ein Kurbelradio wird, wie der Name schon sagt, per Kurbel angetrieben und benötigt somit weder Strom noch Batterien. Andreas Bauch leitet an diesem Nachmittag den "Erste-Hilfe-Kurs mit Selbstschutzinhalten".

Versorgungsausfall im Winter: DRK informiert in Kursen

Ein gutes Dutzend Teilnehmende hat sich in den Schulungsräumen des DRK in Berlin versammelt und folgt gebannt dem Szenario, das der Kursleiter zeichnet: Totaler Versorgungsausfall im Winter über mehrere Tage. Kein Strom, kein Wasser, kein Zugang zu Informationen. Was brauchen sie? Und wie verhalten sie sich am besten? Die wenigsten haben sich darüber jemals Gedanken gemacht.