Verschleppt und zwangsverheiratet in den Ferien

Wie in jedem Sommer fährt Samira (Name geändert) in den Ferien mit ihrer Familie in den Libanon , um ihre Verwandtschaft zu besuchen. Doch im Jahr 2018 sollte alles anders kommen. Ein Familienurlaub wird zum Alptraum. Denn die junge Palästinenserin wird gezwungen, zu heiraten. Nicht irgendwen - ihr eigener Cousin soll ihr Mann werden. In ihrem Umfeld sei dies zwar üblich, trotzdem habe sie diesen Gedanken lange Zeit verdrängt.