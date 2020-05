Dementsprechend wäre auch in diesem Jahr eine automatische Erhöhung der Diäten der Bundestagsabgeordneten um 2,6 Prozent erfolgt. Sie soll nun einmalig ausfallen. Das Verfahren insgesamt aber, so heißt es in der Begründung des Gesetzentwurfs, werde dadurch nicht in Frage gestellt.