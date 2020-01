Was also tun? Die Bundestagsfraktion berät im brandenburgischen Rheinsberg. Unter der neuen Fraktionsführung mit Amira Mohamed Ali und Dietmar Bartsch will man einen Neustart wagen, vor allem erstmal Ruhe reinbringen. Der Parteivorstand tüftelt derweil in Berlin an einem neuen Sozialstaatskonzept. Kernpunkt, laut Parteichef Riexinger, "wie Leben und Arbeiten stärker in Übereinstimmung gebracht werden können." Und ab nächster Woche sollen in Regionalkonferenzen die Ängste und Sorgen der Basis angehört werden. Zuhören, Auswerten, Reagieren.