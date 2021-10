Zwei von drei neu zugelassenen Autos in Deutschland werden gewerblich genutzt. Ein Grund: Für Dienstwagen gibt es in Deutschland spezielle Steuervorteile. Doch besonders privat genutzte Dienstfahrzeuge könnten eine Verkehrswende in Deutschland zugunsten von mehr Klimaschutz behindern. Das ergab eine Analyse der Denkfabrik "Agora Verkehrswende" und des Öko-Instituts.