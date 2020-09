Der global steigende Datenverbrauch werde andernfalls, also ungesteuert zum "Brandbeschleuniger für den Klimawandel" werden, sagte die SPD-Politikerin bei der Vorstellung in Berlin. Sie verwies auf Prognosen, wonach die Digitaliserung schon 2025 beim Treibhausgas-Ausstoß mit dem weltweiten Autoverkehr gleichziehen werde. Aktuell steuere die Digitalisierung etwa vier Prozent zum Treibhausgas-Ausstoß bei, sagte Manfred Fischedick vom Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie - in etwa so viel wie der Flugverkehr.