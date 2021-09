Deutschland ist buchstäblich ein Land mit vielen Baustellen. Im Straßenverkehr ist es am sichtbarsten. So gab die Autobahn GmbH vor einigen Wochen zu Protokoll, dass alleine 3.000 Brücken in ungenügendem Zustand seien. Leider nur die Spitze des Eisberges. Es fehlt überall an Straßen, Schienen und Häfen.