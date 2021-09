Bis Herbst letzten Jahres nutzte sie dafür noch eine Kamera, die sie dann an einen Rechner anschließen musste - wenn einer frei war. Jetzt hat die Klinik auf Tablets umgestellt, was bedeutet, dass das Foto direkt in der Krankenakte erstellt wird - ganz einfach. Im hektischen Klinikalltag ist das für Aktaş und ihre Kolleg*innen "schon eine deutliche Erleichterung." Aber wird das Thema Digitalisierung im Gesundheitswesen von den Parteien überhaupt wahrgenommen?