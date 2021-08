Wohl noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik ist es einen Monat vor der Bundestagswahl so unklar wie es danach politisch in Berlin weitergeht. Die aktuellen Umfragen zeigen die Schwäche der Volksparteien. Von über 40 Prozent in ihren besten Jahren, liegen CDU/CSU und SPD inzwischen bei Umfragewerten um 20 Prozent.