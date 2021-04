Tschechische Diplomaten verlassen die Botschaft in Moskau.

Quelle: Pavel Golovkin/AP/dpa/Archivbild

Im Diplomaten-Streit zwischen Tschechien und Russland ist ein Ultimatum der Regierung in Prag abgelaufen. Außenminister Jakub Kulhanek hatte den Kreml aufgefordert, bis heute um 12 Uhr die Rückkehr aller 20 ausgewiesenen tschechischen Diplomaten in die Moskauer Botschaft zu ermöglichen.



Andernfalls werde Prag seinerseits weitere russische Botschaftsangehörige ausweisen. Tschechien wirft russischen Geheimdiensten vor, für Explosionen in einem Munitionslager im Jahr 2014 verantwortlich zu sein.