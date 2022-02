Die US-Regierung warnt vor einem möglichen russischen Einmarsch in die Ukraine noch vor Ende nächster Woche und verlegt rund 3.000 weitere Soldaten in den Nato-Partnerstaat Polen. US-Präsident Joe Biden und Russlands Staatschef Wladimir Putin Samstag führen an diesem Samstag ein Gespräch per Telefon. Zuvor sprach bereits US-Außenminister Antony Blinken am Telefon mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow, wie das Außenministerium in Washington am Samstag mitteilte.